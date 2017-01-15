البنك الدولي: مصر نموذج للدول الراغبة في تبني برنامج إصلاح اقتصادي

أكدت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولى أن مصر أصبحت نموذجا يشير إليه خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولي خلال مفاوضاتهم مع الدول الراغبة فى تبنى برنامج إصلاح اقتصادى.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى" رئيس مجلس الوزراء " اليوم كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى و بحضور الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى, وسفير بلغاريا لدى مصر. وصرح المستشار نادر سعد, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء, بأن المرشحة البلغارية قدمت خلال اللقاء التهنئة لرئيس الوزراء على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من نجاح لافت معربة عن تطلعها لمساندة مصر لترشيحها فى منصب مدير عام صندوق النقد الدولي لاسيما فى ضوء علاقات الصداقة المتميزة التى تربط مصر وبلغاريا مشيرة إلى أن دعم مصر لها يكتسب أهمية كبيرة فى ظل ما تتمتع به مصر من دور ريادى فى العالم العربى وأفريقيا والشرق الأوسط.



وأضافت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى أنها سوف تسعى فى حال فوزها بمنصب مدير عام صندوق النقد الدولى إلى تعزيز تعاون صندوق النقد الدولى مع أفريقيا من أجل مساعدة دول القارة على تحقيق مستهدفات التنمية وتقديم كل أشكال الدعم الفنى الممكن.

ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء بما تمتلكه المرشحة البلغارية من خبرات اكتسبتها خلال فترة عملها الطويلة فى البنك الدولي والمفوضية الأوروبية وهو الأمر الذى تنظر إليه مصر بإيجابية وأضاف أن الدور الذى يلعبه صندوق النقد الدولي يكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة القادمة لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وسياسية متلاحقة ومن ثم فإن مصر تعول على القيادة المقبلة للصندوق في صياغة استراتيجيات وخطط للتعامل مع هذه التحديات. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للمرشحة البلغارية في مسعاها للحصول على منصب مدير عام صندوق النقد الدولى.



