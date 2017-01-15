"الصناعة" تؤكد حرصها على النهوض بقطاع الدواء

أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومى وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً الى ان هناك فرصاً كبيرة لمنتجات الدواء المصرى باسواق الدول الافريقية خاصة وان المنتج المصرى يتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة بالسوق الافريقى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع زيجر فيركوتيرن نائب رئيس شركة جونسون آند جونسون العالمية للصناعات الدوائية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وقارة افريقيا، حضر اللقاء الدكتور احمد خليل مدير الشئون الحكومية والسياسات لمنطقة شمال افريقيا بالشركة.

وقامت الشركة بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى خلال العام الجارى بقيمة 125 مليون جنيه ليصل اجمالى استثمارات الشركة في مصر الى 2.3 مليار جنيه مما يعكس اهتمام دوائر الاعمال العالمية والشركات متعددة الجنسيات بالعمل بالسوق المصرى باعتباره أحد اهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا

ولفتت الوزارة الى ان هناك فرصاً كبيرة للاستثمار بالسوق المصرى في مجالات انتاج الادوية ومنتجات العناية الصحية والتصدير لاسواق الدول المجاورة ودول القارة الافريقية مشيرة الى إمكانية انشاء مشروعات لشركة جونسون آند جونسون العالمية بالتعاون مع قطاع الدواء المصرى بدول القارة الافريقية خاصة في ظل التوجه الحالي للوزارة بتدشين صناعات بعدد من دول شرق وغرب قارة افريقيا بخبرات ومدخلات انتاج مصرية



