آمال التجارة تدفع وول ستريت إلى مستويات قياسية

أغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند مستويات قياسية يوم الجمعة، مدفوعة بتفاؤل جديد إزاء احتمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومكاسب كبيرة لأسهم شركات الرعاية الصحية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 221.71 نقطة أي ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 28003.67 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.72 نقطة أي ما يعادل 0.77 بالمئة إلى 3120.35 نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 61.81 نقطة أي ما يعادل 0.73 بالمئة إلى 8540.83 نقطة.