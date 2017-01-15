"التصديري للصناعات الهندسية": 17 شركة تشارك ببعثة تجارية إلى السنغال

ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى السنغال في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 شركة هندسية تمثل القطاعات (الأجهزة المنزلية والكهربائية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، أدوات المائدة والمطبخ، الآلات الزراعية ، مكونات السيارات، الطلمبات، تشغيل المعادن، كابلات).

وذكر المجلس- في بيان اليوم الإثنين - أن سوق السنغال أصبح من أهم الأسواق المستهدفة لغرب إفريقيا حيث بلغت وارداته سنويا من الصناعات الهندسية 3 مليارات دولار بالإضافة إلى كونه مدخلا لخمسة أسواق محيطة (جامبيا - موريتانيا - مالي - غينيا - غينيا بيساو).

وأوضح أن الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال قد بلغت 12 مليون دولار خلال 9 شهور الأولى من العام الجاري بزيادة تبلغ 4 أضعاف عن العام الماضي، مشيرا إلى أن تنظيم البعثة يأتي في إطار خطة المجلس لزيادة الفرص التصديرية, وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية المصرية.



