مباحثات مصرية فرنسية في مجالات الطاقة

بحثت وزارة البترول والثروة المعدنية، مع جين بابتيست وزير الدولة الفرنسي للشئون الخارجية، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة فى ضوء تقدير المسئولين الفرنسيين للدور القيادي الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمى والدولي, وفي ظل العلاقات المتميزة بين رئيسي البلدين ودعمهم الكامل.







واستعرض الجانبان، وفق بيان لوزارة البترول اليوم /الجمعة، إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر والنتائج الإيجابية لصناعة البترول والغاز المصرية، مما أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر للاستفادة من الفرص المتميزة، وسبل دفع هذه العلاقات الممتدة تاريخيا، كما تم مناقشة دور الغاز فى منطقة شرق المتوسط فى توطيد العلاقات بين دول المنطقة ودور منتدى غاز شرق المتوسط مستقبلا.





وأكد بابتيست للوزارة أن الرؤية بدأت تتضح فى منطقة شرق المتوسط فيما يخص تجارة وتداول الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص نتيجة للجهود التي تبذلها مصر والدول المهتمة والمعنية, مشيرا إلى تطلع فرنسا والاتحاد الأوروبي لما ستسفر عنه هذه الجهود, وأن هناك رغبة قوية في أوروبا بشكل عام في تأمين مصادر بديلة لإمدادات الغاز الطبيعى.





وأوضح الوزير الفرنسي أن الاتفاق على إنشاء منتدى لغاز منطقة شرق المتوسط مقره مصر, يعد دليلا قويا على الدور الهام والمتنامي الذي تلعبه مصر في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.



