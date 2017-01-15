ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان - أنه غادره 703 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 37 ألفا و545 طنا من البضائع العامة منها 80 سيارة نقل محملة بـ 3 آلاف و951 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122 ألفا و273 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26 ألفا و632 طنا.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12 ألفا و627 طن فوسفات، و18 ألفا و905 أطنان ملح، و4700 طن يوريا، و3600 طن مولاس، و1150 طن رمل، و2000 طن علف بنجر.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 312 حاوية مكافئة، و651 حاوية واردة مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 1342 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6550 طن قمح، و7433 طن حديد، و1997 طن خشب، و2000 طن أرز و25.2 ألف طن ذرة.



