43.5 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر خلال 5 أشهر

أفادت إحصائية رسمية صينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 43ر5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بزيادة 8ر5% على أساس سنوي.







وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية -في أحدث بيانات أصدرتها اليوم /الأربعاء/- أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 87ر4 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام الجاري، فيما وصلت الواردات الصينية من مصر إلى 56ر0 مليار دولار في الفترة نفسها.





وأضافت أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال شهر مايو بلغ 24ر1 مليار دولار بواقع 14ر1 مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و100 مليون دولار واردات صينية من مصر.



