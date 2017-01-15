تاريخ النشر
أفادت بلومبرج يوم الاثنين نقلا عن مسؤول سعودي أن السعودية عينت ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.
تاريخ النشر
أفادت بلومبرج يوم الاثنين نقلا عن مسؤول سعودي أن السعودية عينت ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.
وكالة الطاقة الذرية تسهم في مواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في بنجلاديش
لوكاكو يعرب عن أمله في تحرك قوي لاتحادات الكرة حول العالم ضد العنصرية
الهيئة العامة للكتاب تصدر كتابا حديثا عن الهجرة غير المشروعة
رويترز: السعودية تعين رئيس الصندوق السيادي رئيسا لأرامكو
وزارة الخارجية تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي لدى مصر
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير