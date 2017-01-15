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رويترز: السعودية تعين رئيس الصندوق السيادي رئيسا لأرامكو

رويترز: السعودية تعين رئيس الصندوق السيادي رئيسا لأرامكو

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أفادت بلومبرج يوم الاثنين نقلا عن مسؤول سعودي أن السعودية عينت ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.


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