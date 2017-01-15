الكهرباء: 19 ألفا و 500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /الثلاثاء/ تبلغ 19 ألفا و 500 ميجاوات, مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.







ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألفا و 500 ميجاوات مقابل 28 ألفا و 200 ميجاوات أمس, وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألفا و 500 ميجاوات.





ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و 45 دقيقة عصرا, وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم. يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015, ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.





ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.







