الذهب يرتفع مع تعثر الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أسابيع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية الذي يستمر يومين.







وبحلول الساعة 05.25 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1341.91 دولار للأوقية (الأونصة).





وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة أيضا ليصل إلى 1345.80 دولار للأوقية.





وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمائة اليوم الثلاثاء، مما يقلل من تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.





ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسيكون الاجتماع محط أنظار المستثمرين بعدما أخذت الأسواق في الحسبان خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة بحلول نهاية العام.



