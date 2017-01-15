نشاط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات بدعم محلي وأجنبي

نشطت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاثنين في ظل مشتريات للمستثمرين المحليين والأجانب.







وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب قدرها 0.41% ليصل إلى مستوى 13,969.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.07 % ليسجل 601.61 نقطة.





وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي ربح 0.14% مسجلا 1,534.61 نقطة.





وقالت هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال إن مسلسل انخفاض أحجام التداولات مازال مستمرا وهو يعد عامل هام جدا في المراقبة مع حركة المؤشر لمعرفة سلوك صانع السوق وللاتجاه القادم، مضيفة أن السوق مازال يتحثث الارتدادة وخاصة لو اقترنت باي اخبار محفزه جديدة .





وتوقعت المنشاوي أن يحاول صانع السوق إعادة المحاولة على المستوى السابق 14000- 14100 نقطة، وذلك للانطلاق منه مجددا بعد الارتكاز عليه بالجلسات القادمة، لافتة إلى أن البياع المضارب قصير جدا الاجل قد يظهر من جديدعند المستوي 14200 نقطة.





وأضافت خبيرة أسواق المال المؤشر الرئيسي مازال يمضي قدما في القناة السعرية الكبري الاساسية والممتدة مابين المستوى 12074 نقطة ومستوى 18450 نقطة على المدى المتوسط .





كانت مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات أمس الأحد، أولى جلساتها بعد عيد الفطر المبارك، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، مدعومة بعودة القوى الشرائية، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين والعرب، وسط نشاط انتقائي على بعض أسهم قطاعات الاستثمار والعقارات.



