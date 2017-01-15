ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.







وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم الاثنين أن الميناء غادره 3 قطارات بحمولة إجمالية 3886 طنا، في حين غادرت 684 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39 ألفا و567 طن بضائع عامة منها 129 سيارة نقل محملة بـ7183 طن قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 160 ألفا و3 أطنان وفي مخازن القطاع الخاص 55 ألفا و755 طنا.





وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3000 طن ملح، و7113 طن سماد فوسفات، و8216 طن يوريا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 180 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 375 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات ترانزيت 1535 حاوية مكافئة.





وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 1577 طن لفات حديد، و5454 طن حديد بلت، و1108 أطنان خشب، و114 طن جرارت، و7158 طن ابلاكاش، و9300 طن خردة، و2470 طن أرز، و13 ألف طن ذرة، و1500 طن قمح و13 ألف طن فول صويا.



