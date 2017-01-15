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البورصة تصعد بانتصاف التعاملات

البورصة تصعد بانتصاف التعاملات

تاريخ النشر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بانتصاف تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع - بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية.

وزاد مؤشر "ايجي اكس 30" الذي يضم أكبر 30 شركة مدرجة 0.54 % مسجلا 14915.17 نقطة.

وصعد مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة "ايجي اكس 70" بنحو 0.48 % مسجلا 555.99 نقطة.

وكسب المؤشر الأوسع نطاقا "ايجي اكس 100" بنحو 0.44 % مسجلا 1461.51 نقطة.

وقالت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق صعدت لتقترب من مستوي 15 الف نقطة بعد 3 اغلاقات خضراء بدفع شرائي اجنبي وذلك بالرغم من الضغط البيعي المؤسسي المصري والعربي مع استمرار عمليات تدوير الاسهم مع تبديل الادوار بينهم.

"اصبح مفتاح استمرار الصعود تخطي المستوي 14875 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة واصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 14757 نقطة"، وفقا للمنشاوي.

خلال تعاملات الأسبوع الماضي.. صعدت مؤشرات البورصة وسجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة مكاسب بلغت 10.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي 770.2 مليار جنيه.


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