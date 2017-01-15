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"التموين": احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر

"التموين": احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر

تاريخ النشر

ذكرت وزارة التموين يوم الأحد أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 4.8 شهر.

وافادت بأن مخزون الزيوت النباتية يغطي 3.7 شهر والسكر 7.8 شهر.


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