"التموين": احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر

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تاريخ النشر
١٤:٣٩:٥٦ – ٢٠١٩/٠٩/٠٨
اخر تعديل
١٤:٤٠:٠٢ – ٢٠١٩/٠٩/٠٨
ذكرت وزارة التموين يوم الأحد أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 4.8 شهر.
وافادت بأن مخزون الزيوت النباتية يغطي 3.7 شهر والسكر 7.8 شهر.
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