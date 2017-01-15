"الاستثمار" تصدر الكتاب الدوري الخاص ببدء العمل بدليل الجمعيات

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكتاب الدوري رقم (622) لسنة 2019 الخاص ببدء العمل رسميا بدليل المستخدم لخدمات الجمعيات الإلكترونية.







ونصت المادة الأولى على أن يعمل بالدليل لخدمة الجمعيات والسجلات الإلكترونية كخدمة إليكترونية تفاعلية من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين وتطبيقا لأحكام قانوني الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة2017.





ونصت المادة الثانية على التزام الشركات الحاصلة على الخدمة بتحديث نموذج البيانات السنوي إليكترونيا قبل الحصول على الخدمة، ونصت المادة الثالثة على أن يعمل به اعتبارا من 1/7/2019.







