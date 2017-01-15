الإحصاء: 10.1%.. إرتفاعاً بعجز الميزان التجاري خلال مارس

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إرتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال مارس، ليبلغ 4.15 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار الشهر ذاته من عام 2018 بنسبة ارتفاع 10.1 % .







وأوضح الإحصاء اليوم/ الأربعاء - في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مارس 2019 - انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3.9 % لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال شهر مارس من العام الجاري، مقابل 2.68 مليار دولار الشهر ذاته من العام الماضي.







وأرجع الجهاز السبب إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 0.4 %، البترول الخام بنسبة 7.3 %، برتقال طازج بنسبة 55.4 % ، بطاطس بنسبة 1.1 %) .









