معهد البترول: مخزون الخام الأمريكي يزيد 401 ألف برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بينما تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 401 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس (آب) إلى 429.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.5 مليون برميل. وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 238 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى انخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 306 آلاف برميل يوميًا.

وتراجعت مخزونات البنزين 877 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات أن ترتفع 484 ألف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 756 ألف برميل يوميًا إلى سبعة ملايين برميل يوميًا.