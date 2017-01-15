"دهب" تتصدر ترتيب قائمة "ناشيونال جيوجرافيك" لأفضل شواطئ الشرق الأوسط

عرضت قناة "ناشيونال جيوجرافيك" تقريرا جديدا عن أفضل الشواطئ في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت شواطئ دهب بمحافظة جنوب سيناء في المركز الأول بقائمة أفضل الشواطئ في الشرق الأوسط.





وأشادت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - بتقرير قناة "ناشيونال جيوجرافيك"، مؤكدة أنه قلما تجمع بلد بين متعة الشواطئ ودفئ شمسها وبين الحضارة والتاريخ، فمصر وحدها تنفرد بهذا المزيج.





وأوضح التقرير أن شاطئ دهب يتميز بنقاء المياه التي تحتوي على أشكال مختلفة من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن تجربة الغطس في هذا الشاطئ مميز للغاية، وتعد محمية "أبو جالوم" من الأماكن المميزة التي يمكن الذهاب إليها خلال زيارة شواطئ دهب، وكذلك الاستمتاع بالحياة البدوية في هذه المنطقة.



