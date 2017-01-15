108 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا في 2018

أعلن جهاز التمثيل التجاري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا خلال العام الماضي بلغ نحو 108.3 مليون دولار، وهو معدل قابل للزيادة في ضوء المؤشرات المبدئية لعام 2019.







وأشار التقرير الاقتصادي عن العلاقات بين مصر وغانا، الذي أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا برئاسة السكرتير أول التجاري محمد حسانين، إلى أن الصادرات السلعية المصرية إلى غانا زادت بنسبة 65.5 % عام 2018 لتسجل 96.5 مليون دولار مقارنة بـ 58.3 مليون دولار عام 2017، كما زادت أيضا الواردات المصرية من غانا بنسبة 27.5 % عام 2018 لتسجل 15.1 مليون دولار مقارنة ب 11.8 مليون دولار عام 2017.





وأوضح التقرير أن أهم المنتجات المصرية المصدرة لغانا - والتي شهدت زيادة ملحوظة في عام 2018 - تضمنت عدادات الكهرباء التي سجلت 15.9 مليون دولار مقارنة بـ 6.3 مليون دولار عام 2017 ، ومكسبات الطعم والرائحة التي تدخل في الصناعات الغذائية بقيمة 11.8 مليون دولار مقارنة بـ 7.2 مليون دولار عام 2017 الكلنكر المستخدم في صناعة الأسمنت وقد تم تصديره لأول مرة هذا العام بقيمة 6.7 مليون بقيمة 4 ملايين دولار مقارنة بمليوني دولار عام 2017.





وذكر التقرير أن صادرات مصر إلى غانا شملت كربونات الكالسيوم بما قيمته 3 ملايين دولار مقارنة بـ2.4 مليون دولار عام 2017، ومنتجات حديد وصلب بقيمة 4.5 مليون دولار مقارنة بـ 1.1 مليون دولار عام 2017 .





وأضاف أن نحو 99 % من واردات مصر من غانا هي منتجات أولية لخدمة الصناعة المصرية وتتمثل في الكاكاو والخشب.







