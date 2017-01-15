"التمثيل التجاري بميلانو يوفير فرص تصديرية لمصر بـ8 ملايين يورو

أعلن أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن نجاح مكتب ميلانو، في توفير فرص تصديرية لمصر بقيمة 8 ملايين يورو، خلال 5 أشهر من العام الحالي منها 6.1 مليون خلال شهر مايو الماضي .







وقال عنتر - في بيان اليوم الاثنين - إن المكتب قام بعقد لقاءات مثمرة مع الشركات الإيطالية للوقوف على احتياجاتها الاستيرادية من المنتجات المختلفة ذات الميزة التنافسية والأهمية التصديرية الخاصة لمصر.





وأضاف أنه نتج عن هذه الجهود نجاح المكتب في توفير 12 فرصة تصديرية (بذور- الشمر- الريحان -البطاطس -البطاطا الحلوة - سكروز بودر- مسحوق الجلوكوز- الفوسفات- مسحوق ما لتو ديكسترين) . وأكد حرص التمثيل التجاري المصري ومكاتبه الخارجية على تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية.



