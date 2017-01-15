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"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 20 مليار جنيه

"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 20 مليار جنيه

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طرحت وزارة المالية اليوم سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.786%، فيما بلغ أعلى عائد 17.851%، وسجل أقل عائد17.301%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد17.754%، في حين سجل أعلى عائد 17.85%، وأقل عائد 17.411%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.969%، في حين بلغ أعلى سعر 16%، وأقل سعر15.89%.


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