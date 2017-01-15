"ستاندرد آند بورز" يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

سجل المؤشر القياسي ستاندرد آند بورز 500 مكسبًا ضئيلًا ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، إذ طغى تقرير قوي من وول مارت لمتاجر التجزئة الكبيرة على توقعات سلبية من سيسكو سيستمز للتكنولوجيا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.47 بالمئة إلى 27783.12 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.72 نقطة أي ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 3096.76 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 3.08 نقطة أي ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 8479.02 نقطة.