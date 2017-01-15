الذهب ينخفض وسط مخاوف من ركود محتمل

تراجع الذهب يوم الأربعاء بعد‭‭‭ ‬‬‬مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على سته أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن قد لامس يوم الاثنين 1554.56 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3 بالمئة إلى 1546.50 دولار للأوقية.

ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1 بالمئة أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الأسيوية مكاسب محدودة.

وارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح الآفق جراء انقلاب منحنى العائد الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية لتصل إلى 18.23 دولار للأوقية، وكانت قد لامست في وقت سابق 18.34 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2017.



