المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية مارس

كشف البنك المركزي عن إرتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي (2018 - 2019) بنحو 270.4 مليار جنيه او ما يوازي 7.8 % ليبلغ نحو 3.724 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.

وذكر البنك المركزي - في أحدث تقرير اليوم الاثنين- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 228.4 مليار جنيه بمعدل 8.7% والمعروض النقدي بمقدار 42 مليار جنيه بمعدل 5.1%.

وأرجع الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 203.7 مليار جنيه بمعدل 10.6%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 24.7مليار جنيه بمعدل 3.4%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 29.9 مليار جنيه ، بمعدل 7.8 %، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 12.1 مليار جنيه بمعدل 2.8%.



