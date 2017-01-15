صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: سنعزز تعاوننا مع السعودية

أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف أن روسيا ستوسع تعاونها مع السعودية وستعلن عن استثمارات جديدة مع الرياض خلال زيارة الرئيس الروسي المزمعة إلى السعودية.



وقال ديميترييف - خلال فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي اليوم الأربعاء - إن "الصندوق سيلعب دورا أساسيا خلال الزيارة، لأن الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين تعد جانبا مهما للغاية".

وأضاف أن التغييرات في إدارة قطاع النفط السعودي مع استعداد شركة (أرامكو) السعودية لطرح عام أولي، لن يكون لها تأثير على العلاقات مع روسيا.

وانطلقت اليوم فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي في فلاديفوستوك بنسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن يحضر المنتدى الذي سيستمر حتى الـ6 من سبتمبر، نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.



