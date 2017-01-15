هدوء نسبي للدولار أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءا جديدا اليوم الثلاثاء أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر ، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار الفترة الأخيرة والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الحالي.







وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر; ليسجل 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.





في حين تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي بمقدار قرشين ليسجل 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، شهد سعر الدولار هدوءا ليسجل 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي اليوناني، شهد سعر الدولار هدوءا ليسجل 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع.



