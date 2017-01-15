معهد البترول: مخزون الخام الأمريكي يهبط 11.1 مليون برميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضا حادا لمخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، كما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.



ونزلت مخزونات الخام 11.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس آب إلى 428.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.4 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 40 ألف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات البنزين 349 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 388 ألف برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات أن ترتفع 918 ألف برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 1.2 مليون برميل يوميا إلى 6.2 مليون برميل يوميا.



