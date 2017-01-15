أسهم أوروبا ترتفع بعد سحب تهديد فرض رسوم على المكسيك

ارتفعت الأسهم ألأوروبية اليوم الاثنين إذ ساهمت بيانات صادرات قوية من الصين والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك في التقاط الأسواق الأنفاس بعض الشيء بعد أن ساد قلق جراء تأثير التهديدات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.







وعزز قطاع السيارات الأوروبي الأداء بفضل دلائل على أن فيات كرايسلر ورينو تبحثان سبل إحياء خطة اندماج منهارة وضمان موافقة نيسان عليها.





وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش، وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.43 %. لكن أحجام التداول كانت ضعيفة نظرا لإغلاق الأسواق في ألمانيا وسويسرا والنمسا ومعظم دول شمال أوروبا.





وارتفعت أسهم الشركات المنتجة للسيارات ومورديها، الشديدة التأثر بالرسوم الجمركية،نحو 0.6 % بعد أنباء تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم خمسة بالمئة على جميع السلع المستوردة من المكسيك مقابل تبني الأخيرة خطوات لكبح الهجرة غير الشرعية.





وقفز سهم فيات كرايسلر 3 % وارتفع سهم رينو 1 %.



