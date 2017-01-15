"الإحصاء": 25.8% انخفاضا بقيمة العجز في الميزان التجاري خلال أغسطس

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أغسطس الماضي ليبلغ 3.51 مليار دولار مقابل 4.73 مليار دولار خلال الشهر ذاته من عام 2018 بنسبة انخفاض 25.8 %.



وذكر الجهاز - في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2019 - ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس مقابل مثيلتها فى الشهر ذاته من العام الماضي وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 1.1%, لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 1.9%, صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 54.5%, فواكة طازجة بنسبة 23.3% , بلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2 %).

بينما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.0% لتبلغ 1.97 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 2.03 مليار دولار شهر أغسطس 2018, مرجعا السبب لانخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (بترول خام بنسبة 18.3%, أسمدة بنسبة 21.0 %, منتجات البترول بنسبة 49.8%, وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.8%).

ولفت إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 19.0% لتبلغ 5.48 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 6.76 مليار دولار خلال فترة المقارنة بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 33.3%, مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 18.8%, لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 17.3%, وقمح بنسبة 2.9%), بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي مقابل الشهر ذاته من العام الماضي وأهمها (لحوم بنسبة 33.0%, مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.5%, أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 19.6%, وخامات الحديد ومراكزاتها بنسبة 18.4%).



