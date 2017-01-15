تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات تأمينية لمصريين كانوا باليونان

أكدت وزارة القوي العاملة إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان نجح في تحويل373 ألفا و607 يورو أي ما يوازى7 ملايين و98 ألفا و533 جنيه مصري مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان ومازالوا علي قيد الحياة أوتوفوا وذلك من مؤسسة التأمين الاجتماعى "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال يونيو الجاري، وقد تم إرسال مستندات الصرف للبدء فى صرف المبالغ لمستحقيها.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة في تصريحات اليوم الخميس :إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالي باليونان بناء علي تكليفات وزير القوي العاملة بمتابعة مستحقات المصريين التأمينية باليونان قام المستشار العمالي أشرف فؤاد بأثنيا بعقد عدة اجتماعات مستمرة مع مسئولى هيئة التأمينات اليونانية وتم مراجعة الحالات بدقة حتى تم التحويل لحساب هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية 39 حالة اشتراكات تأمينية لمصريين كانوا يعملون فى اليونان بإجمالي 373 ألفا و607 يورو، أي ما يوازى7 ملايين و98 ألفا و533 جنيه مصري خلال يونيو الجاري، فضلا عن إرسال مستندات الصرف للبدء فى صرف المبالغ لمستحقيها.

وأشار إلي أنه بهذا التحويل يصل عدد الحالات التى تم إرسالها حتى الآن 270 حالة بإجمالي مبلغ 3.2 مليون يورو بالأسماء المستحقة وإيصالات التحويل.



