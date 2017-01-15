المفاوضات التجارية الأمريكية-الصينية ستستأنف بواشنطن في أكتوبر

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن المفاوضين الصينيين والأمريكيين سيعقدون في واشنطن في "أوائل أكتوبر" جولة مفاوضات جديدة.

وهذه المفاوضات التي كان مقررًا أصلًا عقدها هذا الشهر، ستعقد في مطلع الشهر المقبل بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية جديدة في الأول من سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن كبير المفاوضين الصينيين ليو هي التقى صباح اليوم الخميس (بتوقيت بكين) كلًا من ممثّل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيف منوشين.

وأضاف البيان "اتفق الطرفان على عقد الجولة الثالثة عشرة من المشاورات الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن في أوائل أكتوبر والحفاظ على اتصال وثيق".

وفي الجولة الأخيرة من المفاوضات الثنائية التي استضافتها شنغهاي في أواخر يوليو اتفق البلدان على الاجتماع مجددًا في سبتمبر في الولايات المتحدة، من دون الإعلان عن الموعد المحدد للاجتماع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر يوم الثلاثاء الصين من مغبة المماطلة في المفاوضات التجارية والرهان على أن لا يعاد انتخابه في عام 2020.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي في مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية.

لكن الهدنة ما لبثت أن تزعزعت. ففي 1 أغسطس، أعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وفي 23 أغسطس، ردت بكين بالإعلان عن رسوم انتقامية على واردات أمريكية سنوية بقيمة 75 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر.

وردًا على ذلك، قررت الإدارة الأمريكية رفع الرسوم التي أعلنتها في مطلع أغسطس من 10 إلى 15 بالمئة.