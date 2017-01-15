السودان يؤكد اهتمامه بالتبادل التجاري بين دول "الكوميسا"

أكد عبد الرحمن عجب وكيل وزارة الصناعة والتجارة السودانية اهتمام بلاده بالتبادل التجاري بين دول السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا", مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للدول الأعضاء في المنظمة فيما يخص صياغة وتنفيذ البرامج التي تخدم الاقتصاد والتبادل والتجاري والصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.



والتقى عجب اليوم الأحد مع وفد بعثة "الكوميسا" برئاسة هوب سيمبيكو رئيسة قسم مشروعات التكامل الإقليمي للدول الأعضاء بالكوميسا.

وأوضح أن قارة أفريقيا بصفة عامة وتجمع الكوميسا بصفة خاصة يتمتعان بوفرة الموارد البشرية الطبيعية, مما يسهل خدمة التنمية الصناعية المستدامة.

من جانبها, أكدت سيمبيكو اهتمام منظمة الكوميسا بالسودان مشيرة إلى إعطائها الأولوية لتنفيذ برامج ومشروعات الكوميسا في المرحلة المقبلة, بعد التطورات الإيجابية التي حدثت في البلاد.

وقالت إن البعثة قدمت إلى السودان بغرض استئناف تنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسي للسودان بمبلغ 2.2 مليون يورو, ووضع خارطة طريق لتقديم الدعم للسودان في مختلف المشروعات والبرامج في المجالات المختلفة.



