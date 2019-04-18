"النقل" و"العربية للتصنيع" تبحثان تدعيم التعاون في مجال السكك الحديدية

استعرضت وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بين الجانبين مثل مشروع تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع( 125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة.)

جاء ذلك خلال اجتماع وزير النقل مع الفريق عبد المنعم ألتراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورئيس مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأكد التراس أن الهيئة تدعم استراتيجية وزارة النقل في مجال التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الامكانات الكبيرة للهيئة والخبرة الكبيرة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فني متميز وهو ما جسده مشروع تصنيع وتوريد 212 عربة سكة حديد والتي نفذته الهيئة وأصبح ركيزة أساسية في أسطول عربات السكك الحديدية

من جانبه أكد وزير النقل أهمية الإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات، حيث تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككي والبري» بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.

كما أكد الوزير سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، وذلك للإسهام في تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأشار إلى أن الوزارة تسير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة، وهو ما تمثل في التعاقد مع ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب، والتعاقد مع تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارت جديدة للركاب والثاني يشمل تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود ايجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة وموقف تصنيع وتوريد 40 عربة توليد قوى .



