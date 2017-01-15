تداول 38 سفينة بموانيء بورسعيد

أعلنت موانيء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، بلغ 38 سفينة.







وأفاد بيان للهيئة، بأن ميناء شرق بورسعيد سجل نشاطا ملحوظا في عدد دخول السفن حيث استقبل 8 سفن حاويات، وغادره 3، ومتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 4 آخرين.





وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وبضائع عامة ، ومغادرة سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.. وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.



