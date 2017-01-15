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35 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانيء بورسعيد

35 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانيء بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم/ الاربعاء بلغ 35 سفينة.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادرته 8 سفن وتتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 أخرى. 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 5 سفن حاويات وبضائع عامة وتتواجد علي الارصفة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات. 

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن. 


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