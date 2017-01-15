البورصة تربح 7.3 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية ، فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو770.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 770.2 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو ملياري جنيه تضمنت تعاملات بسوق الأسهم بلغت نحو1.2 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس /30 بنسبة 1.64 في المائة ليبلغ مستوى14835.36 نقطة، كما زاد مؤشر/ إيجي اكس /70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.4 في المائة ليبلغ مستوى553.34 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/ إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو0.53 في المائة ليبلغ مستوى1455.08 نقطة.

وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 71 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 63 شركة، وحافظت 36 شركة على أسعار اغلاقتها السابقة.



