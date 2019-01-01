تقيم 587 موظفا بالإسماعيلية لتحديد احتياجاتهم التدريبية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ, من تقييم 587 من العاملين بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية ومديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة, وذلك في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.



وذكر الجهاز - في بيان اليوم الأحد - أن المتقدمين الذين تم تقييمهم في يوم واحد بمقر المركز خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار القدرات السلوكية, واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

كان نائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الدين قد طلب من الجهاز تقييم العاملين لتحديد الاحتياجات التدريبية لهم, حتى يتسنى للمحافظة تنفيذها, لرفع كفاءة العاملين وبالتالي تحسين الخدمات التي يقدمونها.

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيا بدون أي تدخل بشري, وتتم وفقا للفلسفة التي تم من أجلها إنشاء المنظومة, وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس, كما أن إعداد اختبارات التقييم تم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في هذا المجال.



