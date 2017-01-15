"التنمية المحلية" تفتتح معرض "العودة للمدارس" بالمحافظات

افتتح حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير ورئيس الديوان العام لوزارة التنمية المحلية نيابة عن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، معرض (العودة للمدارس) والذى تنظمه الوزارة لمدة اسبوعين.

ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس وزى مدرسى وأحذية وجميع الأدوات المكتبية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب لا تقل عن 35%.. ويضم منتجات 5 شركات فى مجال الادوات الكتابية والزى المدرسين، فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل المبادرات الشبابية انطلاقا من الدور المجتمعى للوزارة.

وأكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - فى تصريح اليوم - أن المعرض يأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الأعباء عن محدودي الدخل وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء الاستعدادات لبدء العام الدراسى وتوفير كافة احتياجات المواطن بأسعار تنافسية.

وأوضح أن المعرض يشارك فيه شباب المبادرات بالمحافظات والتى استطاعت التواصل مع الغرف التجارية بمحافظاتهم للحصول على المنتجات بأسعار الجملة وتخفيضات كبيرة وتقليل هامش الربح لمساندة المواطنين. وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بالتواصل مع الشباب من كافة المحافطات ومساعدتهم وبناء جسور الثقة مع المواطنين .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لتنظيم معارض مستلزمات العام الدراسى لتوفير السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وخاصة فى المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الشعبية بالتوازي مع المعارض المركزية فى عواصم المحافظات، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم تحريك الأسعار خلال فترة المعرض.



