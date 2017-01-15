تداول 384 بضائع و 522 سيارة بموانى البحر الأحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (20) سفينة وتم تداول (384) شاحنة بضائع و(522) سيارة حيث شملت حركة الواردات (200) شاحنة و(504) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (184) شاحنة بضائع و(18) سيارة .

حيث انه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس اربع سفن وهى القاهرة،الحرية1،بوسيدون اكسبريس،Alfaa bulker وغادرت السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينة سينا بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة



