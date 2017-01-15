الروسية "نوفاتيك" تعلن إطلاق مشروع ضخم للغاز في القطب الشمالي

أعلنت مجموعة نوفاتيك الروسية، اليوم الخميس، إطلاق مشروع ضخم للغاز المسال في القطب الشمالي مع شركاء صينيين ويابانيين وفرنسيين.

وقالت الشركة، وهي أكبر منتج مستقل للغاز الطبيعي في روسيا، إن قرار استثمار "نهائي" تم التوصل إليه بشأن تمويل مشروع الغاز المسال-2 في القطب الشمالي بقيمة 21 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم باستثماراتها مع شركاء بينهم توتال الفرنسية و"تشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن" و"تشاينا ناشونال اوفشور اويل كوربوريشن الصينيتين"، وتكتل ياباني.



