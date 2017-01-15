727 فرصة عمل في ملتقي توظيف القوي العاملة بجنوب سيناء

نظمت وزارة القوي العاملة، ممثلة في مديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء، البرنامج العاجل لأبناء المحافظات الحدودية في مجال التوظيف وخلق فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء خالد فودة .



يوفر ملتقي التوظيف 728 فرصة عمل للذكور والإناث في 31 فندقا وشركة في مجال الفندقة ، منها 100 فرصة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، و8 فرص بنظام التعاقد مع المحافظة للعمل مشرفي ملاعب بالشباب والرياضة، برواتب حدها الأدنى 2000 جنيه ، و20 فرصة للعمل مندوبين تسويق برواتب حدها الأدنى 3000 جنيه، فضلا عن الإعاشة الكاملة والتأمينات والرعاية الصحية والمواصلات.

شهد المحافظ افتتاح الملتقي، وأكد أن هذه الملتقيات تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، وذلك للحد من نسب البطالة، التي بدأت في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والحالية، بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية كي تستوعب الشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية وجادة.

وقام المحافظ بالرد علي كافة الأسئلة والاستفسارات للشباب طالبي العمل داعيا الشباب بالبدء الحقيقى في العمل بالقطاع الخاص باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

ومن جانبه أكد محمد عبد الرحمن مدير المديرية أن وزير القوي العاملة حريص علي توفير فرص عمل لائقة لشباب مصر، بعقد هذه الملتقيات التي تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمصريين، وتأتي هذه الملتقيات لإحداث نوع من أنواع التوافق بين الباحثين عن عمل وما يحتاجه سوق العمل بصورة فاعلة وطريقة مثمرة.







