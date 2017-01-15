ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، وغادره سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، لافتا إلى إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2696 طن.







وأضاف المركز- في بيان - أن 831 شاحنة غادرت الميناء بحمولة إجمالية قدرها 45027 من البضائع العامة، منها 110 سيارة نقل محملة بـ5776 طن قمح، وبهذا يصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 106954 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36362.





وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5664 طن فوسفات و15615 طن يوريا و15500 طن ملح و1000 طن ألواح جبس، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 878 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 47 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 951 حاوية مكافئة.





وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10000 طن قمح و5079 طن حديد و436 طن خشب و11000 طن خردة و4404 طن أرز و10390 طن ذرة.



