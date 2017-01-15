التراس يبحث مع سفير بيلاروسيا آليات التعاون المشترك بمجالات الصناعة

بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع سيرجى تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب وتبادل الزيارات للتعرف علي الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك بمجال الصناعات الدفاعية والمدنية، ومنها مجالات السكك الحديدية وتحديث عربات القطارات وتطوير خطوط الإنتاج بمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة، بالإضافة إلي صناعات الشاحنات والمعدات الزراعية والمعدات واللوادر والجرارات الزراعية والمحركات والإلكترونيات.

وأكد التراس - خلال اللقاء - أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة لدولة بيلاروسيا الصديقة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة للمشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وأكد دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة بيلاروسيا الصديقة، لافتا إلى اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولي مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وقال "إن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي، بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات البيلاروسية في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة، مثل "الكوميسا"، بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية".

وعقب تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المشترك، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية على عقد المزيد من الشراكات مع "العربية للتصنيع" لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن اهتمام الجانب البيلاروسي بالتعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل، لافتا إلى أنه سيتم عرض المنتجات التي يتم تصنيعها بالتعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات البيلاروسية خلال المعرض المقرر إقامته على هامش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر خلال شهر فبراير المقبل.



