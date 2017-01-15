الإحصاء: 21.9 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال يونيو

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن قيـمة العجــز في الميـزان التجــارى بلغت 3.38 مليــار دولار شهر يونيو فى شهر يونيو مقابل 4.33 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 21.9 ٪.

وأشارت النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية عن شهر يونيو إلى ارتفاع قيمة الصادرات 2.30 مليــار دولار بنسبة 4.3 ٪ مقابل 2.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وأرجعه التقرير إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 86.0 ٪، وبترول خام بنسبة 20.2 ٪، وفواكه طازجة بنسبة 115.3 ٪، وملابس جاهزة بنسبة 12.3 ٪.

فى المقابل سجلت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2019 انخفاضا مقارنة بالشهر نفسه عن العـــام السابق وأهمها: أسمدة بنسبة 11.0 ٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15.1 %، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.4 ٪، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 53.9 ٪.

كما انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 13.0 ٪ حيث بلغـت 5.68 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2019 مقابل 6.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 36.4 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 37.3 %،لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 1.6 ٪، سيارات ركوب بنسبة 31.6 ٪.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 11.4٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 28.1 ٪، ذرة بنسبة 7.4٪، لحوم بنسبة 62.3٪.