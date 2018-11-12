ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للبضائع العامة والحاويات

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة..بينما غادر الميناء 5 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3900 طن فوسفات و4950 طن يوريا و9750 طن رمل، مضيفا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 179499 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63494 طنا.

وأشار البيان إلى أنه قد غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2684 طن قمح بينما غادر الميناء 73 سيارة نقل محملة بـ 3460 طن قمح.



