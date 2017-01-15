"الاحصاء" يدعو لضرورة وجود توازن ين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي

أكد خيرت بركات ، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وجود علاقة وطيدة بين الجهاز والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، من خلال تبادل الرؤي ، ومواجهة القضايا المختلفة، لافتا إلي أن مصر تمر في الوقت الحالي بأهم مرحلة من مراحل التطوير التي تحتاج إلي تضافر الجهود ، محذرا - في الوقت ذاته - من الزيادة السكانية ، وضرورة وجود توازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي .







جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الـ" 20 " للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، الذي بدأ اليوم / الثلاثاء/ ويستمر يومين ، ويعقد هذا العام تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" لمناقشة معدلات الزيادة السكانية ، وأثرها على التنمية " بحضور الدكتور هشام مخلوف ، رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور حسام بدراوي رئيس "مؤسسة بدراوي " للتعليم والتمنية ، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وعديد من الخبراء والمختصين .





وأضاف بركات ، أن المادة" 20 " في دستور" 2014 " الخاصة بالسكان ناقشت عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن المهة صعبة لتحديد رؤية جديدة، وأن المشكلة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة ، بما فيها الجمعيات الأهلية.



