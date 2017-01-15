45 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الأحد 45 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و400 ألف طن.



وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة - في بيان - أن قافلة الشمال ضمت 24 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و700 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية (جينا مابوز) بحمولة بلغت 226 ألف طن.

وأضافت أن قافلة الجنوب ضمت 21 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و700 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات (كوسكو شيبينج ليبرا) التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 211 ألف طن.



