تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثالث على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.062 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" محدد الأوزان بنسبة -0.51% ليغلق عند مستوى 16,925.28 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة -0.61% ليغلق عند مستوى 2,033.45 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 " بنسبة -0.31% ليغلق عند مستوى 13,831.23 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة -0.39% ليغلق عند مستوى 598.14 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة -0.42% ليغلق عند مستوى 1,523.123 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.



وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 83 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.



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