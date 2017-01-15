النفط يغلق بلا تغير يذكر وبرنت يرتفع لـ 60.95 دولار للبرميل

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر يوم الخميس مع تجاذب السوق بين هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وسط شكوك بشأن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 25 سنتًا لتبلغ عند التسوية 60.95 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة أربعة سنتات عند 56.30 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والمنتجات المكررة هبطت الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام لثالث أسبوع على التوالي على الرغم من قفزة في الواردات.

وهبطت مخزونات الخام 4.8 مليون برميل، أو حوالي ضعفي توقعات المحللين، لتصل إلى 423 مليون برميل وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، لكنها تخلت تدريجيًا عن تلك المكاسب مع انتشار شكوك بشأن احتمالات التوصل قريبًا لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على الرغم من موافقة الجانبين على عقد جولة جديدة من المحادثات أوائل الشهر القادم في واشنطن.