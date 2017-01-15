تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم اليوم الثلاثاء تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن أخرى وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، منوهة بأن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة البضائع العامة (غءحغءح) والتي ترفع علم توجو لتفريغ 4 آلاف و360 طن رخام وشحن 3500 طن رخام من الميناء.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل أيضا 3 سفن حاويات وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، لافتة إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.



