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تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

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ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم اليوم الثلاثاء تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن أخرى وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، منوهة بأن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة البضائع العامة (غءحغءح) والتي ترفع علم توجو لتفريغ 4 آلاف و360 طن رخام وشحن 3500 طن رخام من الميناء.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل أيضا 3 سفن حاويات وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، لافتة إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.


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